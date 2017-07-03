Жителей Волгограда в июле освободят от штрафов за незаконное подключение к канализации

Компания "Концессии водоснабжения" объявила июль свободным месяцем от штрафных санкций за нелегальное подключение к сетям канализации. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, в течение этого периода собственникам частных домов, которые по разным причинам не оформили присоединение к канализации, смогут заключить договор на водоотведение без оплаты услуги за техническое присоединение и штрафов за нарушение. Акция распространяется только на владельцев частных жилых домов и не касается коммерческих организаций и предприятий , отмечают в "Концессии водоснабжения". Чтобы воспользоваться акцией по отмене штрафов за нелегальное присоединение к сетям канализации, собственнику жилья необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов по адресам: ул. Пархоменко, 47а или ул. Армавирская, 2а.

Следует отметить, что такие льготные условия действуют только в июле. С 1 августа амнистия закончится, и тогда выявленные рейдами хозяева нелегальных врезок в сеть будут оплачивать штрафы в полном объеме. Сумма штрафных санкций при этом составит более 100 тысяч рублей.



