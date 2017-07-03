Бурное развитие финансового сектора приводит, увы, и к росту числа проблем, связанных с нарушением прав потребителей. Это касается, прежде всего, наших взаимоотношений с финансовыми организациями, которые кредитуют, страхуют, открывают нам вклады, оформляют банковские карты.

Вот уже несколько месяцев ИА «Высота 102» пытается разобраться с ситуацией, в которую попал житель Волгограда Василий А. , узнав, что является поручителем по просроченному кредиту. Как утверждает Василий А., будучи инвалидом, он физически не мог подписать документы поручительства. Однако долг с него взыскивают – с пенсии по инвалидности.

К сожалению, этот пример показывает, что никто не застрахован от подобных ситуаций. Каким должен быть алгоритм действий при нарушении прав, мы пытались разобраться с Михаилом Алексеевым - кандидатом юридических наук, руководителем Межрегиональной общественной организации «Кредитный правозащитник». Итак, монолог юриста.









Найти ключ к решению проблемы

Попав в сложную ситуацию, человеку, прежде всего, надо понять, где и как можно защитить свои права. Очень часто мы наблюдаем, что люди с проблемами ходят по всем инстанциям, обращаются в СМИ, записываются на прием к депутатам… Хотя зачастую ключ в решении проблемы – в другом. Приведу пример. Построенный забор у учреждения в Советском районе заставляет горожан делать огромный крюк к своим домам. Жители обращались в массу инстанций, вплоть до Уполномоченного по правам человека. Изучив документы, мы увидели очевидное – нужно обратиться в суд с иском, который установит возможность беспрепятственного прохода для граждан. Так и с финансовыми проблемами. Надо прежде определиться, куда идти.





Помоги себе сам

Я вынужден все чаще произносить фразу: «Я не депутат и не политик». Есть ситуации неразрешимые. А люди продолжают на них «зацикливаться». Вы же сами подписывали документы, не понимая их суть, и сделали всё, чтобы влезть в эту яму. То есть нередко люди сами совершают многочисленные юридические ошибки. К нам обратились две девушки, которым, по их мнению, навязали кредит. Так вот одна из них сделала всё, чтобы его было невозможно разорвать, расписавшись во всех предлагаемых документах. А сейчас что-то пытается оспорить. И это тоже неправильно – такие вещи не должны перерастать в потребительский экстремизм.

Недавно я получал банковскую карту и очень внимательно читал восемь (!) листов договора. Девушка из банка удивилась: «Что это вы делаете? Договор никто так внимательно не читает». Никто. А это была дебетовая карта. А если, не читая договор, вы оформили кредитную?





Персональные на то и персональные, чтобы ими не делиться

Еще один показательный пример. Оформляю договор на медицинские услуги, девушка просит расписаться в том, что клиника может как угодно использовать мои персональные данные. А без этого можно обойтись? Нет, отвечает она. Это очень меня заинтересовало. Мы перестали обращать внимание на то, что везде даем разрешение на использование наших персональных данных. Но самое удивительное: другая сторона тоже не понимает – почему «нет»? «Тогда мы не окажем вам услугу», - заявили медики. Мы расследуем сейчас дело, когда сотрудники одного из банков, отмывая деньги, подделывали документы, отрывая счета с использованием паспортных данных не подозревающих об этом граждан. Откуда эти персональные данные?





Не стесняйтесь доказывать свою правоту

В любой финансовой организации нужно пробовать решить проблемы на месте. Недавно был в одном из банков. Работает всего одна сотрудница, очередь. Я так громко: «А можно разбудить зал?». Тут же из бытовки вышли две операционистки… Таким образом можно решить и более сложные вопросы, обратившись к руководству банка.

Не стесняйтесь чуть-чуть «качнуть» свои права, напишите претензию в адрес учреждения и, возможно, проблема очень быстро решится. Совсем не обременительно обратиться лично в государственные и муниципальные органы, в онлайн-приемную, в общественные организации по урегулированию споров.





Вытащить из жизненного переплета

Бывает, что человек без вины попал в жизненный переплет, и почувствовал ощущение бесправия. Так случилось и с Василием А., который ввиду инвалидности прикован к креслу, а проблему надо решать. Не в его пользу система сработала – кто-то не отправил ему повестку в суд, кто-то за давностью нужные документы уничтожил…Кто решит его проблему? Тот, кто не стал бюрократом. Это может быть адвокат, прокурорский работник, сотрудник общественной организации… Самые дорогие юристы страны нередко помогают бесплатно. Не все меряется деньгами – успех в оказании бесплатной помощи тоже удовлетворяет. Люди должны помогать друг другу.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации"



