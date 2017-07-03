Мост через Ахтубу в Волгоградской области заработает к 100-летию Октябрьской революции

Сегодня утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал на строительство моста через Ахтубу. Как сообщает ИА «Высота 102», он заявил, что объект сложный: контракт на его возведение был заключен еще в 2009 году. Согласно документу, строительство должно было быть завершено в 2011 году, однако из-за недостатка бюджетного финансирования сроки неоднократно переносились.

«Несмотря на сложное положение, сложившееся у федерального подрядчика, мы идём навстречу друг другу, чтобы задача была выполнена», - заявил глава региона. С 2014 года на строительство моста было направлено более 4,5 млрд рублей. Это позволило довести его готовность к 2017 году до 76%.

Андрей Бочаров подчеркнул, что «в настоящее время все ресурсы у нас есть в полном объёме, задача - к 1 ноября пустить движение». Полностью сдать объект планируется в 2018 году.













Напомним, общая протяженность нового мостового комплекса с 4 полосами движения - 6,5 км. На возведение объекта понадобилось боле 90 тыс. кубометров бетона и почти 15 тыс. тонн металла. По транспортно-эксплуатационным качествам автодороге присвоена 1 категория.

К 2018 году сюда будет подведено электроснабжение, комплекс благоустроят и озеленят.



