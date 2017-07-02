Из-за жары футбольный праздник на Центральной набережной Волгограда не вызвал ажиотажа





В 35-градусную жару большому спортивному празднику на Центральной набережной Волгограда горожане предпочли отдых дома или у водоемов. Как сообщает ИА «Высота 102», по этой причине, вероятно, не вызвала большого ажиотажа проводимая трансляция ключевых матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017. Мероприятие стартовало в 14.00 и завершится за час до полуночи. В 15-00 стартовала трансляция матча за третье место, в 21-00 состоится финальный матч «турнира чемпионов».





В течение дня для гостей мероприятия, как пояснили в администрации города, работают интерактивные площадки, на которых можно продемонстрировать свое мастерство владения мячом, поучаствовать в футбольных аттракционах или сдать «Футбольный ЕГЭ». Для самых маленьких посетителей праздника подготовлены площадки по аквагриму и творческая зона «Мы рисуем футбол». Для самых активных участников конкурсов заготовлены сувениры с символикой Волгограда – города-организатора чемпионата мира по футболу 2018.



