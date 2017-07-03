Еще один дом для переселенцев в Волгоградской области попал в реестр некачественного жилья

В фонд содействия реформированию ЖКХ поступила жалоба от жителей еще одного дома, построенного в Волгоградской области по программе переселения из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на реестр качества домов, на сей раз сигнал SOS послали жители трехэтажки, которую в конце прошлого года построили в Калаче-на-Дону по ул. Кирова, 174г. Однако схожие проблемы характерны и еще для трех домов, возведенных здесь в рамках программы переселения из аварийного жилья: проваленные полы, хлипкая крыша, пустые стены, бракованные газовые котлы. С этими недоделками столкнулись жители после заселения в эти с виду красивые коробки. Между тем, в реестре фонда ЖКХ уже традиционно значатся жалобы и жителей других домов, построенных по данной программе в Средней Ахтубе Волгоградской области: по адресам микрорайон 1 д. 53а, микрорайоны №60а, 39а, 62а. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о поступившей жалобе на качество домов от новоселов из Светлого Яра. Администрация района обратилась в суд к компании «Курортстрой» с требованием ликвидировать брак.







