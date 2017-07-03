Волгоградский опорный техуниверситет отпустил в большую жизнь отличников-магистров

В Волгоградском опорном техническом университете, который получил свой статус два года назад, состоялся первый выпуск магистров. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, из 464 магистров, подготовленных сегодня в стенах регионального опорного техуниверситета, 82 получили дипломы с отличием.

В приветственной речи к выпускникам ректор университета академик РАН Владимир Лысак отметил, что магистры добились отличных успехов не только в учебе, но и в изобретательской и публикационной деятельности: сейчас на каждого из них в среднем приходится по 4–5 научных статей, в том числе в центральной печати, а каждый пятый магистр имеет патент на изобретение. «Мы гордимся вами!» - сказал Владимир Лысак. По его словам, нынешнее событие знаменательно еще и тем, что в этом году исполнилось 20 лет, как была открыта магистратура в Волгоградском техническом университете. Всего за этот период университет подготовил 3049 магистров.





Как отметила вице-губернатор Зина Мержоева, сегодня Волгоградский опорный университет прочно занимает лидерские позиции среди лучших вузов России, успешно решая задачи подготовки инженерных кадров для Волгоградской области, Южного Федерального округа, Российской Федерации и зарубежья. Подготовленные в стенах техуниверситета за 20 лет магистры составляют интеллектуальную элиту нашего региона, укрепляют и приумножают его добрую славу.

С пожеланиями магистрам удачи, которая бы сопутствовала всем их начинаниям, а работа приносила радость и удовлетворение, обратился президент вуза, академик РАН Иван Новаков. На торжественной церемонии Юлия Лыско, выпускница химико-технологического факультета, лауреат стипендии правительства Российской Федерации, от имени выпускников 2017 года поблагодарила руководство вуза, профессорско-преподавательский состав университета за полученное качественное образование, подчеркнув, что в опорном университете созданы все условия для этого.