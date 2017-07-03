В Волгограде водителю иномарки за ДТП с маршруткой ограничили свободу





В Волгограде 45-летний водитель «Opel» Гуторов осужден за ДТП с маршруткой, в котором пострадали 4 человека, а одна из женщин получила тяжкий вред здоровью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, ему назначен 1 год ограничения свободы. Приговором Центрального районного суда Гуторову дополнительно назначили лишение прав на 1 год, а также выплату компенсации морального вреда несовершеннолетней дочери пострадавшей в размере 1 млн рублей. Однако в апелляции в результате виновник «упросил» не лишать его удостоверения, поскольку автомобиль – его единственный источник дохода. Кроме того, выплата морального вреда отменена, поскольку на нее имеет право пострадавшая пассажирка маршрутки, но не законный представитель. Впрочем, за этой стороной оставлено право на подачу гражданского иска.

В июне 2015 года, напомним, водитель «Opel» двигался со скоростью более 70 км/ч по проспекту Ленина. У остановки «Бакинская» он не справился с управлением при перестроении, и иномарка врезалась в «ГАЗель» маршрута №57С. От удара микроавтобус отбросило на обочину, где он столкнулся с деревом. В больницу были доставлены водитель маршрутки и три женщины от 38 до 58 лет.