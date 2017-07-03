Новогоднюю "картонную" сказку Волгоградского планетария покажут силовикам

Обращение в правоохранительные органы по факту возможного мошенничества в отношении Волгоградского планетария готовит комитет по культуре Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель комитета Александр Осипов заявил, что крайне возмущен фактом «вымогательства» со стороны авторов новогоднего представления 20 млн рублей у государственного учреждения. «Я вижу признаки преднамеренного мошенничества и увода государственных средств», - дал жесткую оценку ситуации вокруг планетария Александр Осипов.

Напомним, как уже сообщало информагентство, творческий коллектив потребовал от планетария выплаты 19,8 млн рублей компенсации за нарушение авторских прав. Как сообщает ИА «Высота 102», дело рассматривается в Центральном районном суде. Среди заявителей – член союза композиторов России, заслуженный работник культуры РФ Павел Морозов, вокалист-солист областной филармонии Гришин, работник Волгоградского музыкального театра Лаговский, студентка третьего курса института искусств и культуры Татьяна Ларина, а также бывший начальник отдела развития и продвижения Волгоградского планетария Елизавета Трубникова. Эта творческая группа поставила для Волгоградского планетария в канун 2016 года лекцию-спектакль «Похищение новогодней азбуки», которую с 24 декабря по 6 января 12 раз показали зрителям.

Служители искусства заявили в суде, что руководство учреждения с ними не расплатилось и допустило бездоговорное публичное исполнение авторского произведения. Руководство планетария, в свою очередь, выражает большие сомнения в том, что поставленная сказка с картонным реквизитом имеет какую-либо художественную ценность, а сумму исковых требований и подавно считает «заоблачной». Если просветительское госучреждение заплатит авторам сказки 20 млн рублей, то, как отмечают его сотрудники, планетарий окажется банкротом. Больше всего руководство планетария и председателя думского комитета по культуре Александра Осипова возмутила наглая, по их мнению, ложь со стороны творческого коллектива, который заявляет о незаконном использовании авторских прав на свое произведение. При наличии письменного согласия авторов детской постановки на ее использование в планетарии, как полагает депутат, их судебные требования о выплате планетарием 20 млн рублей выглядят, как попытка вымогательства. «Расчеты денежной суммы, которую якобы должно учреждение авторам сказки, - не просто завышенные, а жульнические», - считает Александр Осипов.

«Мы обязательно выясним, кто является зачинщиком этой истории, и на каком основании за сценическое действо, с картонными снежинками (которое «спектаклем» язык не поворачивается называть) планетарий якобы должен заплатить миллионы рублей», - задается вопросом депутат. Парламентарий также добавил, что уже обратился за разъяснениями по данному вопросу в областной комитет культуры. Также Осипов собирается посетить само учреждение – побеседовать с руководством, сотрудниками и провести депутатское расследование данной ситуации. Заявление в правоохранительные органы, в заключение отметил депутат, будет направлено в самое ближайшее время.











