Недостроенная гостиница на Предмостной площади в Волгограде избежала ареста





Комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области отказано в требовании наложить арест на счета застройщика и объект незавершенного строительства - недостроенное здание гостинцы в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитража, комитет госимущества подал иск к застройщику гостиницы - ООО "Земля Профи" - о взыскании более 15 миллионов рублей необоснованного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. В качестве обеспечительных мер истец просил наложить арест на счета и здание должника. Отметим, что ведомство с февраля 2016 года судится с компанией "Земля Профи", пытаясь взыскать несколько миллионов неуплаченных арендных платежей и пени за просрочку. Связан ли новый иск комитета по управлению госимуществом Волгоградской области с предыдущими делами о неуплаченных арендных платежах, в документах не поясняется. Что касается принятия обеспечительных мер по иску, то в этом заявителю было отказано. Суд посчитал, что истец не представил доказательств того, что отказ в наложении ареста на счета и объект незавершенного строительства может повлечь для него значительный ущерб или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Напомним, "черная полоса" для застройщика гостиницы на Предмостной площади началась в конце 2016 года после визита в Волгоград зампредседателя правительства России Виталия Мутко. Тогда он крайне негативно высказался по поводу темпов и сроков строительства объекта и заявил, что его скорее всего исключат из программы подготовки к ЧМ-2018. В итоге так и произошло. Возводимую на Предмостной площади в Волгограде гостиницу категории "4 звезды" официально удалили из программы подготовки к ЧМ-2018 в апреле текущего года.



