Из Волгоградской областной филармонии в Санкт-Петербург вывезли раритет 18 века

Уникальная виолончель 1712 года выпуска как «уехала» из Волгоградской областной филармонии в Санкт-Петербург в январе этого года, так до сих пор и не вернулась «домой». Как сообщили ИА «Высота 102» в государственном учреждении культуры, после смены руководства ГБУК один из сотрудников филармонии, сообщив о достигнутых заранее договоренностях с одной из мастерских Санкт-Петербурга, оформил командировку в северную столицу, куда и привез инструмент. Однако без согласования с новым директором виолончель была оставлена питерскому мастеру. Причем вопрос с оплатой реставрации не был решен – на восстановление инструмента требуется не менее четверти миллионов рублей, сумма, достаточно серьезная для бюджета учреждения культуры. По информации «Высоты 102», часть этой суммы обещал внести в качестве благотворительной помощи дирижер симфонического оркестра Юрий Серов.

Но, вероятно, реставрацией виолончели до сих пор никто не занимается. Мало того, когда от сотрудника, который оставил инструмент в Санкт-Петербурге, потребовали вернуть его назад, он заявил, что это сделать невозможно, так как он «развалится». Причем каким образом он не «развалился» по пути в северную столицу, непонятно.

Тем не менее, речь идет о государственном имуществе с определенной балансовой стоимостью, которое осталось в Санкт-Петербурге без гарантии сохранности. И это уже не говоря о том, что уникальный инструмент обладает, вероятно, и впечатляющей рыночной стоимостью. В ближайшее время в областной филармонии намерены выяснить судьбу уникальной виолончели.











