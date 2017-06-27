В Волгограде повышается плата за проезд в речном транспорте





С 1 июля стоимость речных пассажирских перевозок возрастет на 9-10%. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО "Пассажирский порт Волгограда", цена проезда подорожает от 4 до 7 рублей. Так, плата за проезд речным транспортом по маршруту «Волгоград – Культбаза» повысится с 64 рублей до 70. По маршруту «Волгоград – Островная» стоимость одной поездки возрастет с 50 до 55 рублей. По направлениям «Руднева – о. Сарпинский», «Тулака – о. Сарпинский», «Обувная фабрика – о. Сарпинский», «Красноармейск – Вязовая Грива» и «Культбаза – Зайчики» переправиться можно будет за 44 рубля вместо 40, как было раньше. Цена билета по маршруту «Волгоград – Зайчики» составит уже не 70, а 77 рублей. Стоимость провоза багажа, домашних животных и птиц останется на уровне 20 рублей.

Изменение стоимости проезда, как поясняет перевозчик, является вынужденной мерой, вызванной ростом стоимости ГСМ, комплектующих и расходных материалов. Ежегодно по окончании навигационного периода пассажирский порт проводит подготовку речных «трамвайчиков», а проведение ремонтных работ требует значительных затрат – средний возраст судов составляет порядка 40 лет. Для поддержания их в надлежащем состоянии нужны значительные финансовые вложения.



