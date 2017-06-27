Смотрите сегодня в программе: после расторжения контракта с прежним подрядчиком реконструкции шоссе Авиаторов, работы на объекте к ЧМ - 2018 предстоит завершать в режиме «нон-стоп». «Ротор – Волгоград» начинает сезон в ФНЛ играми в гостях: домашние матчи на уровне национальной лиги проводить пока негде. Экологическое состояние балки Пахотина в Кировском районе Волгограда вызывает беспокойство ОНФ: исправлять ситуацию начали с уборки куч мусора. Впервые за 10 лет: артисты волгоградского академического симфонического оркестра проходят профессиональную аттестацию.







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