



Апелляция потерпевших на приговор бывшему полицейскому, который застрелил гостя свадьбы в Волгограде, будет рассмотрена заново. Такое решение принято по кассационной жалобе потерпевших, в которой они указали, что Антону Брулеву назначен чрезмерно мягкий приговор, поскольку не выполнены досудебные соглашения и не возмещен моральный вред близким убитого чемпиона по борьбе без правил Яна Клюшина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, в апелляции приговор был частично изменен. Так, основной срок наказания — 9 лет колонии строгого режима — «дополнили» годом ограничение свободы, тогда как обвинение настаивало на ужесточении до 11 лет тюрьмы. Дополнительное наказание не устроило потерпевших и они обратились в суд с кассационной жалобой.

Дело Брулева рассматривалось в Дзержинском районном суде в общем порядке. Обвиняемый полностью признал свою вину. В ходе расследования уголовного дела прокурором области с Брулевым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условием которого являлась выдача орудия преступления, сообщала старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Напомним, трагедия произошла 21 сентября 2015 года. Группа гостей свадьбы в Дзержинском районе вызвала такси к ресторану, где проходило торжество. В одном автомобиле пыталось уехать больше человек, чем транспорт мог вместить, и везти подвыпившую компанию водитель отказался. Разгорелся конфликт, переросший в драку. Таксист позвал по телефону на помощь своего родственника — сотрудника отдела экономической безопасности полиции, который, прибыв на место, посчитал необходимым открыть огонь из пистолета. На месте скончался 22-летний боец ММА Ян Клюшин, еще четверо были ранены.

По ходатайству следствия обвиняемый после задержания был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Помимо этого, в УМВД России по Волгограду после служебной проверки несколько должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.