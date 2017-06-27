В Волгограде бывших полицейских осудили на 17 лет тюрьмы за взятку

Сегодня вынесен приговор в отношении лейтенанта полиции Дмитрия Дьякова и его коллеги старшего лейтенант Александра Чистоходова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Кировского районного суда, им назначено 9 и 8 лет колонии строгого режима со штрафом каждому в 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах власти на 2 года. Оба лишены званий.

По версии СУ СКР по Волгоградской области, Дьяков при рассмотрении заявления потерпевшей о потере сотового телефона установил личность человека, который его нашел, а не украл. Оперативник получил объяснение и вернул телефон, но уже на следующий день позвал к себе мужчину в отделение и заявил, что издаст постановление о возбуждении уголовного дела о краже. Затем Дьяков совместно с Чистоходовым, после помещения «подозреваемого» в камеру для административно задержанных, отпустил его, но стал вымогать 20 тысяч рублей за «отказной» материал. Несмотря на свою невиновность, мужчина снял деньги с банковской карточки и передал полицейским. После совершения преступления сотрудники были уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Решение суда не вступило в законную силу.