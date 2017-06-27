Волгоградский «КАУСТИК» встречает 50-летний юбилей спортивными победами









Сотрудники цеха по производству каустической соды стали победителями завершившейся в АО «КАУСТИК» комплексной спартакиады, посвящённой 50-летию со дня выпуска первой партии продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, представители 12-ти объединённых команд из 27-ми цехов, начиная с осени прошлого года, состязались в семи видах спорта.

Сильнейших спортсменов-любителей среди химиков определяли в лёгкой атлетике, мини-футболе, плавании, баскетболе, гиревом спорте, настольном теннисе и волейболе. Всего в соревнованиях заводской спартакиады приняли участие более 500 сотрудников АО «КАУСТИК», среди которых инженеры, руководители цехов и участков, лаборанты, контролёры ОТК и представители других специальностей. Победителями в общекомандном зачёте стали работники цеха по производству жидкой каустической соды.

В спортклубе «Каустик» завершились также семейные старты, в которых приняли участие 17 семейных коллективов. Эти дружные команды возглавляли самые маленькие их участники – дети химиков. В младшей возрастной группе победила семья Карпенко во главе с шестилетним капитаном Марселем, а в старшей самой быстрой и ловкой оказалась семья Калининых под руководством двенадцатилетнего Мирослава. Все участники получили подарки и призы.

Все соревнования химиков традиционно проходят на спортивных аренах Красноармейского района Волгограда, которым предприятия группы компаний «НИКОХИМ» долгие годы оказывают материальную и финансовую поддержку.