



Сегодня председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев прокомментировал причины расторжения с компанией "Дорстройсервис" в одностороннем порядке договора по реконструкции шоссе Авиаторов, сообщает ИА "Высота 102". По словам Васильева, на этом объекте, который строится в рамках подготовки города к ЧМ-2018, сложилась сложная ситуация. "Подрядчик, который выполнял работы, по определенным объективным причинам не смог их выполнить до конца, поэтому с ним договор расторгнут. Есть закон 44 ФЗ, будут проведены торги. Кто их выиграет, тот и будет дальше работать", - сообщил председатель комитета. Васильев отметил, что работы планируется выполнять в три смены, практически круглосуточно. Завершить реконструкцию шоссе Авиаторов за 4 месяца такими темпами, по его мнению, вполне реально. Чиновник сообщил, что проблемы на объекте возникли летом прошлого года. Тогда началось отставание от графика работ, а затем, отметил Васильев, стало хромать и качество. Переговоры с подрядчиком положительного результата не принесли, поэтому было принято решение расторгнуть контракт.

Информация о расторжении контракта по шоссе Авиаторов появилась на сайте госзакупок 21 июня текущего года. В документах указано, что основанием послужил отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Общая сумма контракта составляет 2 450 950 850 руб. На данный момент фактически оплачено 1 587 507 811, 5 руб.

Напомним, как уже сообщало ИА "Высота 102", жители поселка Гумрак выражали недовольство ходом работ на шоссе Авиаторов, в частности, тем, что был затруднен подъезд к домовладениям. В свою очередь в компании заверяли, что проект реконструкции трассы был сделан некачественно, в результате чего подрядчику пришлось нести дополнительные расходы на работы, связанные с проведением коммуникаций, а также со строительством дороги-дублера вдоль шоссе.



