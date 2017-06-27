В Волгоградской области больше всего зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, средняя зарплата в этой сфере составляет почти 46,7 тысяч рублей. На втором месте по уровню доходов по данным за январь-май 2017 года названа область финансов и страхования – 39,7 тысяч рублей. В научной, профессиональной и технической сфере можно заработать чуть меньше – 37,6 тысяч рублей, а в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности – 30,8 тысяч рублей. Самая маленькая средняя зарплата за исследуемый период наблюдалась в области гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания – 13,7 тысяч рублей. В образовании средний заработок зафиксирован на уровне 20,8 тысяч рублей. Это немногим больше, чем в сфере культуры, спорта и развлечений – 19,6 тысяч рублей



