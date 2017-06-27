В Волгоградской области депутат осужден за мошенничество

Приговором Центрального районного суда Волгограда области депутат Совета народных депутатов Шебалинского сельского поселения Октябрьского муниципального района, а также Октябрьской районной lумы Октябрьского муниципального района Волгоградской области Федор Серебряков признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, Серебряков, занимая в 2013 году должность председателя СПК «Колос», представил в МИ ФНС России №8 по Волгоградской области налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, в которых неправомерно отразил к возмещению из бюджета более 1,4 млн рублей за якобы полученную партию удобрений. В дальнейшем с января по май 2013 года на расчетный счет СПК «Колос» поступила указанная сумма, которой Серебряков распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в 2012 году Серебряков предоставил в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные документы о закупке удобрений и гербицидов в коммерческой организации, а также об их использовании на полях в Октябрьском районе Волгоградской области. На основании указанных документов он незаконно получил субсидии на компенсацию части затрат в размере более 300 тыс рублей, которые также похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.

Центральный районный суд Волгограда приговорил Федора Серебрякова к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Данный приговор будет обжалован прокуратурой района ввиду мягкости назначенного наказания.



