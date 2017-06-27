Волгоградские коммунисты увидели конкурента в Навальном





Отбить пальму первенства у оппозиционера Навального при помощи своих протестных акций решили волгоградские коммунисты. Как сообщает ИА «Высота 102», на прошедшем в минувшие выходные пленуме Сталинградского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в Волгоградской городской думе Валерий Могильный предложил действенные, по его мнению, способы привлечения внимания электората к краснознаменной политической организации. Могильный рассказал однопартийцам, что в Красноармейском районе на прошлой неделе уже прошел митинг, организованный коммунистами, против повышения с июля тарифов ЖКХ. Повторная акция протеста, по словам Могильного, планируется в августе, когда жители уже ощутят реальное повышение платы. Однако какими образом массовые собрания на площади с плакатами и лозунгами способны помочь снизить тарифы – в речи господина Могильного не прозвучало. Коммунисты гордумы, как заявил депутат, придумали и еще один способ привлечь внимание общественности к КПРФ. «Сейчас мы максимально усилили работу у себя в аппарате городской думы в части увеличения проектов, которые улучшают жизнь населения. Я думаю, что они даже не будут вынесены на рассмотрение городской думы. Но мы сейчас готовим материал, который постараемся донести в прессе, о том, что наша фракция работает в гордуме, что мы озвучиваем те проблемы, которые на сегодняшний день интересны жителям, а не то, что предлагает «Единая Россия», - заключил Могильный. Из слов нардепа можно предположить, что коммунисты осознают бесперспективность своих думских инициатив, которые, однако, могут обеспечить бесплатный пиар в местных СМИ.

В целом, обстановка на состоявшемся пленума обкома КПРФ была напряженной и даже нервозной. Одни коммунисты обвиняли региональное руководство в отсутствии открытости и гласности проводимых партийных совещаний даже для самих членов КПРФ. Другие требовали озвучить зарплаты первых лиц Сталинградского обкома и сетовали на бедственное финансовое положение районных комитетов партии. Третьи просили включить в повестку дня вопрос о проведении выборов нового первого секретаря региональной партийной организации. Напомним, как уже сообщало информагентство, депутат Госдумы от КПРФ, партийный куратор Волгоградской области Николай Арефьев заявил на пленуме, что переизбрание руководителя обкома состоится только в марте 2018 года. Что касается Тамары Головачевой, назначенной президиумом ЦК КПРФ и.о. первого секретаря Сталинградского обкома, Арефьев пояснил, что ее кандидатуру еще год назад предлагал бывший региональный партийный лидер Николай Паршин. По словам депутата Госдумы, были и другие кандидатуры, но никто не решался взвалить на свои плечи столь серьезные обязанности.

Напомним, 22 июня президиум ЦК КПРФ освободил Паршина от обязанностей первого секретаря Сталинградского обкома КПРФ. Политик обвиняется в крупном мошенничестве с продажей здания сельской школы, скрывается от суда и находится в федеральном розыске. На следующий день на сайте обкома было опубликовано «последнее слово» господина Паршина, в котором он попытался объяснить причины своей отставки и подвести итоги пятилетней работы на посту. «Я ухожу не потому, что устал — я молод и полон сил и идей! Я ухожу не потому, что считаю себя виновным — я уверен в своей честности! Я ухожу, чтобы мы — сталинградцы и вся партия двигались вперед!», - заключил автор письма.



