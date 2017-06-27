Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области на автомобильном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Полынный в ходе проведения осмотра транспортного средства марки Chevrolet NIVA в перчаточном ящике обнаружены и изъяты боеприпасы к гладкоствольному охотничьему оружию 12 калибра. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Погрануправление ФСБ России, за рулем автомобиля находился гражданин одной из стран СНГ 1977 года рождения, который следовал из Республики Казахстан в город Волжский. Между тем, контрабанда боеприпасов – уголовно наказуемое деяние. Материалы переданы в УФСБ России по Волгоградской области. Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.4 КоАП РФ «Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации». Ему назначено наказание в виде административного штрафа.



