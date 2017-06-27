После вмешательства прокуратуры расторгнут трудовой договор с руководителем предприятия, нарушавшим антикоррупционные ограничения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, в ходе проверки прокуратуры Волгограда было установлено, что директор муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление № 1», назначенный на данную должность в ноябре 2014 года, одновременно являлся директором одной из коммерческих организаций.

Однако в соответствии с законодательством руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях. Исключение составляет лишь преподавательская, научная и иная творческая деятельность. В этой связи прокурором Волгограда в адрес главы администрации города-героя было внесено представление, в котором ставился вопрос об устранении выявленных нарушений действующего законодательства о противодействии коррупции.

По результатам рассмотрения представления трудовой договор с руководителем муниципального предприятия расторгнут.



