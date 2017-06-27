Во Владимирской области открылся форум «Территория смыслов на Клязьме», в котором принимают участие 17 волгоградцев, а всего участников – 6 тысяч из всех регионов страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете молодежной политики региона, в составе волгоградской делегации - активисты регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», представители студенческих редакций и лидеры студенческих объединений ведущих вузов региона: аграрного, госуниверситета, социально-педагогического и медицинского университетов.

Команда регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» представит экспертному жюри проект информационно-туристического портала «Краевед онлайн» и международного патриотического форума «Золотая Звезда». Команда «СтудТВ» Волгоградского ГАУ — образовательный медиапроект «Лаборатория кино» и мультимедийный проект «Гранит Мамаева кургана». Авторы лучших инициатив получат грант до 300 тысяч рублей на реализацию идеи. Форум продлится до 20 августа, а всего в форуме примут участие 119 молодых волгоградцев.

Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодежи. По итогам форумной кампании 2016 года двадцать социально значимых проектов волгоградской молодежи были отмечены на федеральном уровне и получили финансовую поддержку. Общая сумма грантов составила четыре миллиона рублей.