В Волгограде 6-летний ребенок выпал из окна подъезда на 3 этаже

Накануне вечером в больницу Волгограда поступил 6-летний мальчик с различными травмами. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, ребенок выпал из окна подъезда на третьем этаже дома в Дзержинском районе на козырек. По предварительным данным, мальчик отпросился у мамы на улицу погулять, но до первого этажа так и не дошел. Вероятнее всего, он решил посмотреть вниз из окна подъезда и не удержался на подоконнике. Проводится проверка. В полиции напоминают родителям о необходимости быть более внимательными и не оставлять детей без присмотра. Это 13-й по счету случай падения несовершеннолетних с высоты с начала года на территории Волгоградской области.