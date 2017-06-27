В Волгограде блогер разыграл СМИ мифическим скорпионом

Эксперимент с запущенной "уткой" волгоградского блогера Германа Ахатова показал, что региональные и даже некоторые федеральные СМИ предпочитают слепо верить историям очевидцев в социальных сетях и не проверяют информацию. Так, передает ИА «Высота 102», в одной из популярных групп в социальных сетях блогер опубликовал информацию о том, что нашел в своей квартире на третьем этаже дома в Краснооктябрьском районе скорпиона, поймал его и сделал фото. Сразу 5 СМИ подхватили эту информацию, некоторые из журналистов специально связались со специалистами, чтобы те прокомментировали, насколько вероятен факт появления скорпионов в квартирах в Волгограде. И большинство републиковали фото Ахатова, которое на самом деле, по его словам, взято с итальянского форума.







