Компания ВТБ Страхование выплатила страховое возмещение в размере 900 тысяч рублей за уничтожение имущества квартиры, пострадавшей в мае 2017 года в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТБ, квартира была застрахована по договору ипотечного страхования. Часть страховой суммы перечислена банку в качестве погашения долга по ипотеке, оставшаяся часть будет выплачена клиенту.

«Оформляя недвижимость в ипотеку, одним из условий является заключение договора ипотечного страхования. Наличие такого договора обеспечивает граждан финансовой защитой и помогает исполнить кредитные обязательства перед банком в любой, даже самой сложной непредвиденной жизненной ситуации», - прокомментировал директор филиала ООО СК "ВТБ Страхование" в Волгограде Александр Шахов.