Волжские пивовары открыли двери для туристов









За две недели Всероссийской акции «Открытые пивоварни – 2017» на Волжском пивоваренном заводе компании «САН ИнБев» побывало свыше 200 посетителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в рамках акции любой желающий, достигший совершеннолетия, мог посетить производство и своими глазами увидеть, как варится пиво, а также узнать историю возникновения и развития пивоварения, множество интересных фактов о янтарном напитке и культуре его цивилизованного потребления.

Экскурсии начинались с вводной презентации о компании и инструктажа по технике безопасности. Затем экскурсанты посещали все основные подразделения пивоваренного завода, от варочного участка до линий розлива, где поэтапно знакомились с производством янтарного напитка.

Несмотря на завершение ежегодной акции «Открытые пивоварни», проходившей на Волжском филиале АО«САН ИнБев», двери пивоваров остаются открытыми. Ведь реализуемый в рамках корпоративной социальной программы «Better World» («Лучший мир») проект «Промышленный туризм» по-прежнему ждет гостей на экскурсии по заводу.

Как отметил исполнительный директор Волжского пивоваренного завода «САН ИнБев» Игорь Гайдым, акция «Открытые пивоварни» и корпоративный проект «Промышленный туризм» – это прекрасная возможность узнать много интересного об одном из древнейших напитков человечества, развеять бытующие о нем мифы, приобщиться к богатой истории и культуре, связанной с его производством и потреблением.