Смотрите сегодня в программе: Волгоградская группа компаний «Чистый город» во всеоружии приступает к работе в статусе регионального оператора сферы ТКО Астраханской области. 1000 «золотых» детей: умниц и умников Волгоградской области пригласили сегодня на региональный бал выпускников. Сотрудники автомойки в Кировском районе Волгограда «держат оборону» у колодца: «Концессиям водоснабжения» пока не удается отключить воду, которую коммерческий объект потребляет незаконно. Ночной велопарад: более 700 волгоградцев «ударили» велопробегом по отсутствию в городе инфраструктуры для двухколесного транспорта.







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