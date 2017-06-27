В Волгоградской области 37-летнему сироте отказали в квартире за счет государства

Городищенский районный суд Волгоградской области отказал мужчине в признании его сиротой и обеспечении жильем. Истец пытался обязать органы опеки и попечительства зарегистрировать тот факт, что он с 1996 года является сиротой: с 16 лет жил на улице, поскольку мать умерла, а отец отбывал наказание, тогда как его брат и сестра, оставшиеся без попечения родителей, были обеспечены жильем за счет государства в полной мере.

Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение, ответчик в лице администрации района указал, что по закону граждане, лишившиеся до 18 лет опекунов, могут обратиться за помощью и постановкой на учет до 23 лет. Однако мужчина пришел в органы опеки впервые только в 2015 году, когда ему исполнилось 34. К этому моменту прежнее жилье было признано аварийным. Он обзавелся семьей с детьми и скитался по съемным квартирам. Тем не менее по закону он обязан был реализовать свое право на получение жилья до 2003 года. На этом основании суд отказал заявителю в постановке на соответствующий учет.