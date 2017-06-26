



Сегодня в Центральном концертном зале города-героя свыше 1000 лучших 11-классников 2017 года встретились на «Балу выпускников Волгоградской области». Как сообщает ИА «Высота 102», приглашение на почетное мероприятие получили победители спортивных и творческих состязаний, призеры Всероссийской олимпиады, обладатели 100-бального результата по ЕГЭ. Наилучший результат по единому госэкзамену в этом году получили 36 ребят из школ Волгограда, Волжского, Фролово и Урюпинска. Медали за высокие результаты в учении в 2017 году получили 1440 выпускников.

Каждому из приглашенных на бал вручили памятный знак «Выпускник Волгоградской области», по форме напоминающий очертания региона. Школьники пели, читали стихи, танцевали. Лучших из лучших 11-классников этого года поздравили заместитель губернатора Зина Мержоева, а также депутат Государственной думы по Волгоградскому округу Анна Кувычко. Анна Александровна призналась, что сама медалисткой в школе не была. «Средний балл в моем аттестате – 4,7 балла. Однако я до сих пор помню все волнения и переживания, связанные с экзаменационной порой. Я желаю ребятам терпения, самообладания, выдержки и оптимистичного настроя в этот ответственный период – сдачи школьных и вступительных экзаменов. Наша область всегда на высоте. То количество ребят, которые пришли сегодня на это мероприятие - тому лишнее подтверждение», - отметила Анна Кувычко.