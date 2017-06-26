В Волгограде за травмы сотрудника ДПС с виновника ДТП взыскали более 200 тысяч рублей

В порядке регресса с водителя «Geely» Хитрухина ГУ МВД России по Волгоградской области взыскало 203 тысяч рублей. В такую сумму оценили компенсацию за выплаты по причине получения травмы сотрудником ДПС в результате аварии, которую Хитрухин спровоцировал. Так, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Городищенского районного суда, в 2009 году капитан милиции стал инвалидом второй группы после ДТП в Тракторозаводском районе. Тогда поток машин остановился на закрытом железнодорожном переезде. Шлагбаум открыли, и водитель «Daewoo Matiz» пересек сплошную и выехал на встречку, чтобы побыстрее оказаться за переездом. В это время милиционеры включили проблесковый маячок, спецсигнал и стали догонять нарушителя, а Хитрухин за рулем «Geely», не убедившись, что он никому не мешает, тоже начал обгонять поток по встречке. Таким образом, патрульная «Приора» врезалась в заднюю часть иномарки и вылетела в кювет. Капитан, находившийся за рулем, получил тяжелые травмы. Добавим, что согласно акту Тракторозаводского районного суда, Хитрухин был осужден в 2011 году на 1 год условно с выплатой моральной компенсации в 200 тысяч рублей.