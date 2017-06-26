В Волгоградской области председателя ТСЖ приговорили к 2 годам жизни в Городище

За мошенничество с субсидиями Ирина Сучилина, руководитель ТСЖ «Наш дом» в Городище, приговорена к 2 годам условно. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, ей запрещено в течение этого срока покидать муниципальное образование без разрешения инспекции, менять место жительства, также она обязана периодически являться в орган регистрации для проверки.

По материалам отдела СУ СКР по Волгоградской области, в 2015 году она получила субсидию из бюджета для трудоустройства подростков на работу в ТСЖ в летний период. Она должна была предоставить возможность школьника от 14 до 18 лет заработать, а вместо этого подписала табели без фактического выхода подростков на работу. Деньги Ирина Сучилина оставила на счетах ТСЖ. Ущерб центру занятости составил 16 тысяч рублей.