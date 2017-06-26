



Специалистам компании «Концессии водоснабжения» не удалось сегодня отключить автомойку в Кировском районе Волгограда, расположенную по адресу ул. Кирова, 107д, от бездоговорного потребления воды. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», даже присутствие сотрудников полиции не повлияло не неизвестного человека, представившегося администратором мойки, который решительно встал на крышку колодца, где собирались производить отключение воды. Как пояснили в компании, данное сооружение, где работают несколько секций по мойке машин, а также бильярдная, ранее имело договор на водоснабжение как жилой дом. Однако налицо все признаки того, что в этом «жилом доме» активно занимаются коммерческой деятельностью. Компания расторгла договор на водоснабжение этого объекта, о чем и были предупреждены заранее владельцы сооружения. Правда, очередная попытка отключить автомойку от несанкционированного потребления воды потерпела фиаско. Мало того, не обошлось и без инцидента – одна из машин попыталась наехать на крышку колодца, чтобы, видимо, закрыть ее днищем, едва не сбив представителя компании. Как пояснили в компании, теперь разбираться с владельцем автомойки будет юридическая служба «Концессий водоснабжения».







