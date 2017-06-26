



Штраф в размере 100 тысяч рублей должна выплатить компания "Земля Профи", которая является застройщиком высотной гостиницы на Предмостной площади в Волгограде, за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение сегодня принял Центральный районный суд Волгограда, рассмотрев дело об административном правонарушении, возбужденное за неисполнение обязанностей по приостановлению работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ст. 7.14.2 КоАП РФ). Как уже сообщало информагентство, в марте текущего года в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области поступило обращение активиста ОНФ, сообщившего, что на стройплощадке гостиницы из-под земли видны фрагменты кладки из красного кирпича времен дореволюционного Царицына. Были приложены фотографии, сделанные с Астраханского моста, откуда стройплощадка хорошо просматривается.













Анализ фотодокументов в архивах показал, что обнаруженная кирпичная кладка может относиться к комплексу сооружений "Товарищества паровой мельницы в Царицыне на Волге", датируемых концом XIX века. На сайте "Царицын. РФ" можно увидеть фотографию этой царицынской мельницы, которая ранее располагалась там, где сейчас развернулась стройка.





Инспекторы несколько раз пытались попасть на стройплощадку, но застройщик им в этом отказывал, ссылаясь на "ураганный ветер на стройке" или отсутствие согласования с руководством. Попасть на объект инспекторам удалось только через несколько дней, но к тому времени старинные развалины, которые ранее отчетливо просматривались с Астраханского моста, уже были засыпаны грунтом. Все же одну кирпичную кладку из красного кирпича специалисты комитета на территории стройплощадки нашли, но она, согласно акту проверки, никакой культурной ценности не представляет.

Застройщик отказывается признавать, что на стройке находились какие-либо объекты, имеющие признаки объектов культурного наследия. В противном случае, согласно законодательству, стройка должна быть приостановлена. Наличие фрагмента кладки из красного кирпича застройщик объяснил возведением подпорного сооружения на склоне. Представители ООО "Земля Профи" в суде сообщили, что не получали официального предписания о приостановке строительства, поэтому не могли его нарушить, а следовательно, состава административного правонарушения нет. На суде были рассмотрены доказательства сторон, в том числе фотоматериалы, свидетельствующие о нахождении на стройплощадки неких фрагментов из красного кирпича. По итогам судебного разбирательства было принято решение о переквалификации дела на 7.13 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Застройщик должен выплатит штраф за то, что не уведомил об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Решение может быть обжаловано сторонами в установленные сроки.



