Единственный в России «Музей воинской доблести Донбасса», который находится в Санкт-Петербурге, запустил акцию под названием «Я есть на Миротворце». Данный сайт, как известно, содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем без согласия тех людей, чьи данные там опубликованы и имеющих взгляды, отличные от взглядов украинского руководства.

Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель музея Герман Владимиров, желающим поучаствовать в акции дарятся большие значки с надписью «Я есть на Миротворце» с перевернутым наискосок гербом Украины. По словам Владимирова, таким образом всем волгоградцам, неравнодушным россиянам музей предлагает выразить свое отношение к киевскому режиму, который нарушакт элементарные права человека и устраивает охоту на ведьм, которая ни к чему хорошему не приведет.