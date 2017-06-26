Волгоград праздновал День молодёжи с ЛУКОЙЛом





Мероприятия ко Дню молодёжи, прошедшие традиционно с размахом, собрали накануне сотни волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102», и в нынешнем году эта традиция не нарушилась. В минувшие выходные волгоградцы активно участвовали в районных и общегородских мероприятиях.





А они были на любой вкус. Настольные игры, твистер, ретро-игры, Волгоградский Арбат, фотокросс, фестиваль спорта с показательными выступлениями и мастер-классами по тхэквондо, кикбоксингу, киокусинкай, каратэ, кудо, паркуру и многое, многое другое...Для любителей футбола работала площадка «Панна», где желающие продемонстрировали свое владение мячом в поединках один на один.

Но, конечно, главным событием стал концерт на Нижней террасе набережной. В нём приняли участие лучшие молодые вокалисты и танцоры Волгограда, а также популярная российская певица Юлиана Караулова. Праздник, партнёром которого выступило предприятие «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», продолжался вчера до глубокого вечера.

«Компания «ЛУКОЙЛ» не впервые выступает партнёром общегородских праздников в Волгограде. Но именно День молодёжи мы поддерживаем с особым удовольствием. На предприятиях Компании работает много молодых специалистов, выпускников волгоградских вузов. Поэтому без преувеличения можно сказать, что двери «ЛУКОЙЛа» для энергичных толковых юношей и девушек всегда открыты», ─ подчеркнул заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» по связям с общественностью Олег Богатов, поприветствовав и поздравив зрителей с праздником.







