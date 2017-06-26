В Волгограде арбитражные и федеральные судьи договорились устанавливать достоверность ДТП при спорах по ОСАГО





На совместном заседании президиумов областного и арбитражного судов Волгоградской области принято решение идентифицировать споры о выплатах по полису обязательной автогражданской ответственности. Так, передает ИА «Высота 102», в свободном доступе в определениях должна быть полностью отражена информация о дате, месте, времени ДТП, фамилии участников, VIN-коды транспортных средств, а также реквизиты самих полисов и данные цессионариев. Предполагается, что такой порядок работы поможет в том числе правоохранительным структурам и страховым организациям, а также ответчикам, которые, возможно, не участвовали в авариях, отслеживать результаты споров и сам факт поступления исков в суды. Кроме того, президиумы обратили внимание на недопустимость формального подхода при рассмотрении соответствующих заявлений.

Напомним, согласно рейтингу регионов по «токсичности» споров по ОСАГО Волгоградская область занимает первое место в стране. По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, в России основным видом мошенничества в ОСАГО остаются криминальные автоюристы (ущерб порядка 20 млрд рублей), на втором месте - изготовление, распространение и использование поддельных полисов ОСАГО, на последнем месте - мошенничество со стороны страхователей. Одно из громких уголовных дел, которое расследуется в Волгограде, - в отношении организаторов преступной группы автоюристов во главе с депутатами гордумы Алексеем Зверевым и Евгением Щуром и их бывшими коллегами Евгением Глазковым и Федором Литвиненко.