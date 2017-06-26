Губернатор Волгоградской области дал ряд поручений по онкодиспансеру

Сегодняшнее утро губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова началось с посещения ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер». Как сообщает ИА «Высота 102», его сопровождают руководитель здравоохранения региона Владимир Шкарин и председатель комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья Наталья Семенова.

Первое поручение, которое губернатор дал главе администрации Волгограда Виталию Лихачеву и комитету природных ресурсов города – организовать автопарковку для посетителей за территорией диспансера.

Андрей Бочаров осмотрел мощности медучреждения, современное оборудование для проведения широкого спектра исследований, ознакомился с работой врачей. Губернатор высоко оценил благоустройство территории, проведенный в центре ремонт. Он осмотрел детское отделение, восстановительное, лучевой терапии.

Глава региона поручил руководителю комитета здравоохранения Владимиру Шкарину и председателю комитета финансов, первому вице-губернатору Александру Дорждееву в течение месяца подготовить предложения по замене оборудования в отделении лучевой диагностики и терапии, рассмотреть возможность привлечения инвестиций. По предварительным оценкам, цена нового оборудования составит 3 млрд рублей. Сейчас работают два аппарата из четырех, все они уже устарели.

Планируется, что такой центр будет единственный в ЮФО с использованием высокотехнологичного медоборудования, которое позволит расширять спектр оказываемых медицинских услуг на месте, сокращая при этом число обращений больных в федеральные стационары.

Глава региона отметил, что задача номер один сегодня – раннее выявление онкозаболеваний, повышение доступности и качества лабораторных исследований для населения.











