Волгоградцы поделились опытом экономии

Сегодня поговорим об экономии. Возможно, это покажется странным, но, работая над этим материалом, журналист ИА «Высота 102» выявил удивительную закономерность. Люди, подходящие с особой тщательностью к планированию своего семейного бюджета, как правило, здоровее и физически, и психически. С другой стороны, опрос среднестатистических, но вполне успешных волгоградцев показал, что эта закономерность не случайна.





Без чего не обойтись

Волгоградка Маргарита С. начала вести свой семейный бюджет, когда появились расходы на обучение сына. Каждый день она сводила дебет с кредитом, чтобы понять, справится ли она с этой нагрузкой, и без чего нельзя обойтись. Чеки из продовольственных магазинов, квитанции по оплате коммунальных услуг, даже троллейбусные билеты – всё это тщательно и ежедневно собиралось. И заносилось в тетрадь. Зачем? Как объясняет Маргарита, важно было понять – ниже чего нельзя опуститься, без чего не обойтись, и на чём невозможно сэкономить. Из всего перечня необходимого осталась только одна «незыблемая» сумма – плата за обучение. На всем остальном, как выяснилось, очень даже и сэкономили, и здоровье поправили.





Придерживаясь такой нехитрой стратегии в течение трех лет, Маргарита успешно не только «уместилась» в бюджет, но и вполне улучшила качество своей жизни, обнаружив несомненные «плюсы». Пожалуй, она оказалась готова и к пришедшему в 2014-ом кризису – инфляция лишь заставила умерить аппетит и оптимизировать меню.

Итак, что же произошло в семье «экономной» Маргариты? Здоровое домашнее питание благотворно сказалось и на весе, и на здоровье.

Редко включаемый кондиционер не привел к простудам. Купленная с сезонной скидкой натуральная одежда отлично выручала и в жару, и в холод. Профилактика болезней и пешие прогулки улучшили самочувствие и повысили иммунитет, затраты на лечение стали минимальны. Сын Маргариты смог найти способ зарабатывать – устроился на вечернюю работу.

А спустя год сын перевелся на «бюджет». Еще один пункт – «тратить меньше, чем зарабатываешь», позволил сделать и небольшую «подушку безопасности». В моральном плане тоже неплохо – обошлись без кредитов, то есть без нервов…





Что хочу - что необходимо

У волжанки Татьяны Я. немного другой «рецепт» экономии. Она ежемесячно составляет список «Что хочу – что необходимо». «Если только этого не сделаю – наступает хаос», - поделилась Татьяна.- Если, к примеру, в статье «коммуналка» я не уложилась, беру из статьи «развлечения». Единственное, что незыблемо – это затраты на здоровье. Профилактика очень важна – лечение запущенных заболеваний нашей семье не по карману».

Её ежемесячный контроль за семейным бюджетом позволяет даже минимально рисковать. Татьяна взяла в кредит дорогую обувь, поскольку считает, что на этом тоже экономить нельзя. «Нам вполне возможно погашать ежемесячно небольшую сумму кредита, зато уже в сезон я ношу качественную натуральную обувь, служит она намного дольше и ноги здоровы», - делится секретами экономии Татьяна.





Почему это важно? Мнение экспертов

Государство – это мы. Помните такую фразу? И то, как мы хозяйствуем в каждой конкретной ячейке общества – сказывается и на состоянии общества в целом. По мнению финансового консультанта Дмитрия Сергеева, обе жительницы региона выбрали отличную экономическую стратегию. «По сути, их путь экономии не ухудшил, а, пожалуй, даже улучшил качество жизни всей семьи. Кроме того, такой образ жизни прививает отличные навыки экономии и для юных членов семьи. Тратить с трудом заработанное рационально – тоже наука, которую надо постигать», - отмечает финансовый консультант.

Тьюторы регионального центра финансовой грамотности советуют: чтобы достичь своей финансовой цели (будь-то покупка дачи, ремонт квартиры, поездка в отпуск и пр.), важно соблюдать три правила. Первое - вести учет доходов и расходов, чтобы понимать, куда «уходят» деньги. Второе - формировать подушку «финансовой безопасности» в размере 3-6 заработных плат на случай потери работы или возникновения других финансовых проблем. Третье - использовать все возможные источники получения дополнительного дохода, например, превратить хобби в способ заработка.