Новые остановочные павильоны в Волгограде выдержат +50С — мэрия





В Волгограде объявят аукцион на установку 86 новых остановочных павильонов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, место расстановки — на улицах Рокоссовского, Исторической, Рабоче-Крестьянской, проспектах Ленина и Жукова. Ранее здесь снесли торговые точки с козырьками, в результате центральная часть города осталась без «крыши» для пассажиров.





Новый павильоны буду сделаны из закаленного стекла толщиной 1 см с выдержкой температурного режима от -30 до +50. основание скамеек - из гранита, сиденья - из дерева, обработанного специальным составом. Обязательное условие — наличие информационного табло. С наступлением темного времени суток в павильонах будет включаться светодиодная подсветка – это обеспечат установленные в них автоматические датчики.



