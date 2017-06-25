





В Михайловке накануне вечером, когда в городе праздновали День молодежи, возле Дома культуры произошло чрезвычайное происшествие, которое попало на видеокамеры. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах Волгоградской области, водитель «Toyota Land Cruiser» решил, что ему удобнее будет участвовать в празднике, если заехать за ограждение и припарковаться у порога ДК.

Нарушителю сделал замечание начальник отдела ГИБДД, который следил за порядком рядом с местом проведения мероприятия, на которое собрались несколько тысяч человек. На замечание водитель не отреагировал, и когда полицейский пытался остановить автомобиль, находясь рядом с ним, нарушитель нажал на газ. Внедорожник протащил начальника отдела ГИБДД несколько десятков метров. В это время сотрудник ДПС, увидев происходящее, в соответствие с законом «О полиции» применил табельное оружие, поскольку создавалась угроза причинения травм другим людям. Полицейский выстрелил в воздух, а затем по задним колесам «Toyota Land Cruiser», когда водитель пытался скрыться.

Сотрудники ДПС вели преследование нарушителя, который в результате доехал до лечебного учреждения и самостоятельно обратился в больницу с огнестрельным ранением спины. В отношении 38-летнего водителя по факту причинения травм представителю органов власти межрайонным СО СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. По факту применения оружия назначена служебная проверка. Что касается подозреваемого, уточнила старший помощник руководителя следственного управления Наталия Куницкая, сейчас он прооперирован, угрозы жизни нет.