



27-летнего тренера по рукопашному бою, причастного к разбойному нападению в Камышине и ранению полицейского. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время проведения операции подозреваемый находился в детском лагере. С учетом того, что он владеет приемами боя и может иметь при себе оружие, оперативники обманом выманили тренера с территории лагеря и задержали. Сейчас его этапируют в Волгоград для проведения следственных действий и избрания меры пресечения. Первый из нападавших застрелился при штурме квартиры в Саратове, где он проживал с супругой, родившейся в Камышине. Большая часть ювелирных украшений найдена в Саратове в квартире его тещи. Тогда оперативники нашли автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. Второй из нападавших задержан, напомним, в Азове. Оперативники угрозыска задержали в Татарстане. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время проведения операции подозреваемый находился в детском лагере. С учетом того, что он владеет приемами боя и может иметь при себе оружие, оперативники обманом выманили тренера с территории лагеря и задержали. Сейчас его этапируют в Волгоград для проведения следственных действий и избрания меры пресечения. Первый из нападавших застрелился при штурме квартиры в Саратове, где он проживал с супругой, родившейся в Камышине.Тогда оперативники нашли автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. Второй из нападавших задержан, напомним, в Азове.

Кроме того, как стало известно информагентству, по делу проходит еще несколько подозреваемых, которые могут быть причастны к организации нападения на ювелирный салон в Камышине. В том числе 26-летний москвич и 30-летний камышанин. При обысках у них дома обнаружены важные для следствия улики – радиостанции и камуфляж. Простреленное заднее стекло от «Нивы» было обнаружено недалеко от города Саратова в поле.

По словам задержанного в Казани, у него была постоянная нехватка денег. Временно работая в Камышине, он получал 6 тысяч рублей, в тот момент познакомился с "главарем" банды, которая в результате напала на салон.