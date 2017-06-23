На должность заместителя главы администрацию Краснооктябрьского района Волгограда приглашен Дмитрий Семененко, имеющий опыт работы в качестве руководителя городского департамента потребительского рынка. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в мэрии. Как стало известно информагентству, Дмитрий Семененко должен приступить к работе в понедельник. Напомним, на уходящей неделе уволились руководивший Краснооктябрьским районом Артемий Чуйков и его заместитель Георгий Маргиани. Новым главой районной администрации был назначен Иван Дронов, который ранее работал заместителем директора МБУ «Северное». Сообщалось, что руководство района планируется усилить кадрами, которые проявили себя в сфере коммунального хозяйства и благоустройства.