Смотрите сегодня в программе: древко знамени коммунистов Волгоградской области окончательно выпало из рук «подпольного» секретаря. Не кочегары и не плотники: на стадионе «Волгоград Арена» начался сложный монтаж подсистемы уникальной кровли. Штормовое предупреждение: в ночь с пятницы на субботу в Волгоградской области погода может снова закапризничать. Бывший мэр Волгограда «оживил» консервный завод: сегодня заработала «огуречная» линия.







Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



