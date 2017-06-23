Беглый экс-лидер КПРФ в Волгоградской области Николай Паршин выступил с последним словом





Первый секретарь Сталинградского обкома КПРФ Николай Паршин, который находится в федеральном розыске, выступил перед общественностью с «прощальной речью». Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте областного комитета партии сегодня появилось обращение подследственного экс-депутата Госдумы к коммунистам, в котором он попытался объяснить причины своей отставки и подвести итоги пятилетней работы на посту. Напомним, накануне, 22 июня, президиум КПРФ освободил Паршина от обязанностей первого секретаря Сталинградского обкома КПРФ. Политик обвиняется в крупном мошенничестве с продажей здания сельской школы, скрывается от суда и находится в федеральном розыске.

«Очень многое еще хотелось реализовать вместе. Но политическая обстановка и текущие обстоятельства побудили меня принять такое решение», - сыплет откровениями подследственный коммунист. Оглядываясь назад, Паршин вспомнил о личных и партийных «заслугах», среди которых, якобы, отставка бывшего губернатора. Говоря о просчетах, коммунист утешил себя тем, что «не ошибается тот, кто ничего не делает».

«Я ухожу не потому, что устал — я молод и полон сил и идей! Я ухожу не потому, что считаю себя виновным — я уверен в своей честности! Я ухожу, чтобы мы — сталинградцы и вся партия двигались вперед!», - заключил автор письма. Последнюю фразу по достоинству могут оценить представители реготделения «Единой России», которые больше всех ратуют за движение вперед.



