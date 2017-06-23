Старшему лейтенанту Камышинского гарнизона Александру Жуеву вынесен приговор за мошенничество. Так, сообщила ИА «Высота 102» следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Диана Еловская, ему назначено 3 года условно и штраф в 50 тысяч рублей. Суд учел, что ущерб Жуев погасил полностью.

С января по декабрь 2014 года осужденный был командирован в Москву и там не понес каких-либо трат на наем жилья, потому что проживал у знакомого. Но при этом он представлял в отделение финансово-расчетного пункта Минобороны купленные у администратора ООО «Единая служба размещения» квитанции-договора и кассовые чеки о том, что якобы проживал в одноместном номере «стандарт» в гостинице. В результате Жуеву необоснованно были произведены выплаты на сумму 1 млн 92 тысячи рублей.