В апелляции отменен приговор в отношении жителя Елани, который обвиняется в изнасиловании, но был оправдан судом первой инстанции. Так, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в сентябре 2016 года мужчина ворвался в дом молодой женщины, избил ее и, высказывая угрозы убийством, пытался изнасиловать. Потерпевшей удалось освободиться и выбежать из дома.

Предварительное расследование осуществлялось Жирновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области. Действия обвиняемого были квалифицированы как незаконное проникновение в жилище и покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством. Еланский районный суд вынес оправдательный приговор, указав на отсутствие в действиях подсудимого составов преступлений. Данный приговор был обжалован прокуратурой Еланского района. После отмены решения уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

По версии СУ СКР по региону, Александр Рудченко нанес потерпевшей не менее 9 ударов в область головы, шеи, рук и грудной клетки, причинив телесные повреждения в виде «ушибленной раны в теменно-затылочной области, лобной области, кровоподтеков на глазах, губах и подбородке, ссадины предплечья» и т.д.. В момент совершения преступления Рудченко находился в состоянии опьянения.