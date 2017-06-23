ВТБ Медицинское страхование переименовано в ВТБ Медицина

Акционерное общество ВТБ Медицинское страхование реорганизовано в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания ВТБ Медицина. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.

Леонид Берестов, генеральный директор компании ВТБ Медицина, прокомментировал: «Переименование ВТБ Медицинское страхование в ВТБ Медицина – это внутренний организационный процесс, связанный с предстоящим объединением с РОСНО-МС. Для наших клиентов ничего не меняется – они по-прежнему остаются клиентами страховой медицинской компании, которая входит в международную финансовую группу ВТБ», -прокомментировал Леонид Берестов, генеральный директор компании ВТБ Медицина .

ООО ВТБ Медицина (прежнее название ЗАО МСК «Солидарность для жизни», ВТБ Медицинское страхование), работает на страховом рынке с 1992 года. Компания более 25 лет успешно развивается и входит в ТОП-10 страховых компаний на рынке ОМС. ВТБ Медицина входит в группу ВТБ Страхование, являющуюся частью ведущей международной финансовой группы российского происхождения – группы ВТБ.



