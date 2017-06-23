На стадионе "Волгоград Арена" формируют рельеф кровли





Начался монтаж подсистемы кровли стадиона "Волгоград Арена". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе генподрядчика АО "Стройтрансгаз", специалисты ведут установку арочных прогонов (металлоконструкций в виде дуги) на фермах, расположенных над фойе стадиона. Сложная подсистема сформирует рельеф кровли, необходимый для монтажа кровельного покрытия площадью 77 тыс.кв.метров. Несущая конструкция из арочных прогонов также будет смонтирована на вантовой системе после окончания ее подъема над трибунами стадиона. Над зоной фойе и трибунами специалисты смонтируют экологичное полимерное кровельное покрытие. Футбольное поле стадиона останется открытым.

Система арочных прогонов сформирует уклон кровли по направлению к компрессионному кольцу, на котором расположатся лотки для стока дождевых и талых вод. Во время дождя вода по системе внутренних трубопроводов будет уходить в ливневую канализацию, к настоящему времени установлены локальные очистные сооружения для фильтрации ливневых вод. Водосборные лотки и трубопроводы будут оборудованы системой подогрева, препятствующей образованию наледей и способствующей таянию снега. Для монтажа подсистемы кровли и кровельного покрытия, наряду с монтажниками-высотниками, привлекаются промышленные альпинисты. В настоящее время они ведут устройство страховочной системы — защитно-улавливающей сетки и стальных анкерных линий (тросов) для крепления страховочной привязи монтажников.

Параллельно на "Волгоград Арене" стартовал второй этап подъема вантовой системы кровли. В результате этого процесса специалисты поднимут вантовую конструкцию в проектное положение до верхней отметки — 49,5 м.