В Камышине Волгоградской области на 7,5 лет осудили разбойника

Вступил в силу приговор в отношении 24-летнего жителя Камышина Ткаченко, который вместе с сообщником совершил разбойное нападение на продуктовый магазин. Ему назначено 7,5 лет колонии общего режима, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волгоградского облсуда.

Ночью 1 августа 2015 года в полицию обратилась продавец одного из круглосуточных магазинов. Женщина сообщила, что примерно в два часа ночи в павильон вошли двое неизвестных и потребовали передать им выручку. Забрав из кассы 15 тысяч, разбойники скрылись, а женщина обратилась в полицию. Позже эксперты насчитают на ее теле не менее 23 следов от ударов кулаками.

Суд учел наличие у Ткаченко психического заболевания, не исключающего вменяемости, а также тот факт, что он был ранее осужден за аналогичное преступление в Москве. О судьбе второго разбойника, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, не сообщается.