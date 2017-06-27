В Волгограде муниципальный «Горпитомник» заподозрили в убийстве «волонтерских» собак







В редакцию "Высоты 102" обратились волонтеры благотворительного фонда «Дино» с жалобой на деятельность муниципального "Горпитомника". Это предприятие с начала года занимается отловом безнадзорных собак. В обращении, направленном в администрацию города, волонтеры обвинили организацию в убийстве 8 июня четырех собак на стройплощадке в Дзержинском районе, которых, по их уверениям, они курировали. «Эти животные были простерилизованы, привиты, обработаны от болезней и вредителей, накормлены, имели ветпаспорта. Животные были убиты из духового ружья на поражение – это видели сторожа стройплощадки и местные жители», -говорится в письме.

Волонтеры также указали в своем обращении, что никакого пункта передержки собак в «Горпитомнике» нет и убийство собак ведется без разбору. Съемочная группа «Высоты 102» в январе уже была на территории этого муниципального предприятия. Тогда, действительно, никаких вольеров для животных не было, поскольку "Горпитомнику" только-только передали функции по отлову собак. Директор муниципального предприятия Константин Епифанов тогда обещал по весне развернуть активное строительство - огородить территорию, построить клетки для собак, оборудовать площадку для их выгула.

Что сделано из этого на сегодняшний день? Мы снова приехали в питомник – колоссальных перемен, правда, не обнаружили. Территория по-прежнему не огорожена, а тут, надо сказать, свыше 100 гектаров земли. Клетки для собак – есть. Пока их всего пять. Но, как обещает директор питомника, работы продолжаются и скоро здесь будет 27 вольеров. На небольшой площадке перед клетками уложили асфальтовую крошку. В автопарке питомника три стареньких УАЗИка, на которых по двое на ночные рейды выезжают шестеро ловцов собак.

В клетках сегодня три десятка собак, тогда как отловили с начала года почти 1800. Большинство из них были умерщвлены путем эвтаназии, поскольку были агрессивными или на них поступали жалобы о нападении на людей. На месте, по словам Епифанова, умерщвляются только агрессивные животные. Остальных обездвиживают специальным препаратом и привозят в питомник, где их осматривает и проводит необходимые процедуры ветврач. После чего собак помещают в вольер. Животных в ошейниках, с чипами, уверяет Епифаров, ловцы не трогают. Подопечных из организации «Дино», тоже заявляет директор Горпитомника», его сотрудники также не отлавливали.

Волонтерам наш собеседник посоветовал во избежание печальных инцидентов оформлять на патронажных собак ветпаспорта, регистрировать животных на станции по борьбе с болезнями животных, надевать ошейник и вешать бирку в ухо. Что касается нынешних постояльцев "Горпитомника", то им подыскивают новый дом. С января в семьи передано, по словам Епифанова, 64 животных.

Отлов, содержание собак – не единственный вид деятельности предприятия. "Горпитомник" создавался 30 лет назад для выращивания зеленых насаждений. Однако за последние годы хозяйство пришло в упадок. По состоянию на начало года здесь оставалось всего 7,5 тысячи сосен. На сегодняшний день на территории дополнительно посажено, как говорит Епифанов, 3,5 тысячи кустов бирючины, а также 7 тысяч саженцев и сеянцев.

Оценить масштабы проведенной работы съемочной группе, к сожалению, не удалось – поле питомника мало чем отличается от обычного поля с травой по пояс и отсутствием какого-либо благоустройства. Остается поверить руководству предприятия на слово. Но уже этой осенью «Горпитомник» обещает поставить в Волгоград первые партии деревьев и кустарников собственного производства. «Высота 102» расскажет об успехах предприятия в этом начинании.



